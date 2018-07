Les Red Panthers partagent 0-0 contre l'Australie, vice-championne du monde, au Mondial

L'équipe nationale dames a réussi une beau partage 0-0 face à l'Australie, 5e nation mondiale et vice-championne du monde en titre, lors de sa deuxième rencontre du groupe D, mardi, à la Coupe du monde dames de hockey, à Londres, Grande-Bretagne. Battues en ouverture 4-2 par la Nouvelle-Zélande (FIH-4), les Red Panthers prennent leur premier point de la compétition et joueront leur place en barrages pour les quarts de finale samedi contre le Japon (FIH-12) qui a surpris la Nouvelle-Zélande 2-1, plus tôt dans la journée.

Face à des Océaniennes qui ont exercé une forte pression durant le premier quart-temps, les protégées de Niels Thijssen sont rentrées progressivement dans la rencontre. La défense des Panthers détint la clé du match et si elle récupéra énormément de balles, elle les perdit aussi souvent très rapidement. Le véritable danger des Aussies vint essentiellement sur penalty corner. L'Australie bénéficia des 6 pc (pour 0 à la Belgique), mais D'Hooghe resta vigilante, s'interposant à plusieurs reprises. Avec Barbara Nelen en forme mondiale à la manoeuvre dans le centre du terrain, la Belgique s'octroya même de belles occasion en deuxième période, via Jill Boon ou Alix Gerniers, sans toutefois pouvoir tromper la gardienne australienne.

Réduite à dix en fin de partie, la Belgique tint bon, terminant le match avec une statistique de possession de balle positive (51%) en sa faveur. Un fait assez rare contre une nation du top-5 mondial pour les Belges dont les quatre dernières rencontres contre l'Australie s'étaient soldées par autant de défaites.

Dans l'après-midi, le Japon avait créé la surprise en battant la Nouvelle-Zélande 2-1 dans l'autre match du groupe D. L'Australie est en tête du groupe (4 points) devant la Nouvelle-Zélande et le Japon (3 points). La Belgique est dernière (1).

Samedi, les Red Panthers devront battre le Japon pour accéder aux barrages alors que l'Australie et la Nouvelle-Zélande s'affronteront en clôture du groupe. Les premiers de chaque groupe sont assurés de disputer les quarts de finale alors que les deuxièmes et troisièmes se disputeront les quatre autres places en barrages.