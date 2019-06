Les Red Panthers intègrent le top 10 du classement mondial à la 9e place

La Belgique occupe désormais le 9e rang mondial du classement de hockey chez les dames, établi samedi par la fédération internationale (FIH). Les Pays-Bas, après leur succès en finale de la première édition de la Pro League, sont toujours N.1 mondiales devant l'Australie, finaliste malheureuse samedi à Amstelveen, et l'Argentine.



Les Red Panthers, 5e de la Pro League et victorieuses à deux reprises face aux Hockeyroos océaniennes en phase régulière, grimpent ainsi de 4 places pour intégrer un top 10 bien logique.



L'Angleterre, championne olympique et dauphine des Néerlandaises lors du dernier classement, recule à la 4e place, devant l'Allemagne de l'ancien Red Lions Xavier Reckinger.



Vice-championne d'Europe derrière les Pays-Bas en 2017, la Belgique de Niels Thijssen n'a cessé d'évoluer depuis deux saisons. Elle ne pointe qu'à 35 points de l'Irlande, qu'elle n'aura éventuellement l'occasion d'affronter qu'en demi-finales ou finale du prochain Euro d'Anvers, puisque les deux pays sont versés dans deux poules différentes. Le prochain classement mondial est justement prévu début septembre, au terme des championnats d'Europe et d'Océanie.