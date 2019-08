Les Red Panthers face à l'Espagne avec les demi-finales et Tokyo dans le viseur (LIVE vidéo 20h20)

La Belgique affronte ce soir l'Espagne dans le cadre de sa dernière rencontre de la phase de groupes de l'Euro de hockey. Un partage permettrait aux Red Panthers de se qualifier pour les demi-finales de la compétition, mais également de faire un grand pas vers les Jeux Olympiques de Tokyo... Suivez ce match en direct vidéo dès 20h20 !

Dans le noyau actuel des Red Panthers à l'Euro 2019 d'Anvers, il ne subsiste que quatre joueuses qui ont connu les joies de la qualification olympique pour les JO de Londres. Barbara Nelen, Alix Gerniers, Jill Boon et Emilie Sinia étaient en effet sur le terrain de Kontich lors du tournoi qualificatif en mars 2012, lorsque la Belgique a battu notamment l'Espagne en poules avant de s'imposer sur l'Irlande en finale pour signer la première participation d'une équipe collective féminine belge aux Jeux olympiques.

Absentes à Rio après la déconvenue de Brasschaat en World League (2015), les protégées de Niels Thijssen ont fait de cette qualification olympique pour Tokyo leur objectif majeur de la saison.

Ces trois mêmes nations, toujours en course lors de l'Euro d'Anvers pour une place dans le dernier carré, sont également très proches au classement mondial. Trente-cinq points séparent seulement l'Irlande, classée huitième à la FIH, et les Red Panthers (FIH 9). L'Espagne, septième, possède elle une avance de 168 unités sur les Belges.

Une remémoration utile alors que la phase finale du championnat d'Europe s'approche, avec notamment un Belgique - Espagne crucial ce mercredi soir à Wilrijk, et comme enjeu une place dans le dernier carré, mais pas uniquement.

Le système de qualification pour les Jeux de Tokyo a en effet été modifié. Si les champions continentaux sont toujours directement qualifiés, exit les tournois qualificatifs de par le monde et place à des doubles rencontres entre les autres nations suivant un tirage guidé par l'ordre du classement mondial qui sortira début septembre. Quatre pots seront ainsi formés, avec les meilleures nations dans les deux premiers, qui auront le droit de jouer les deux rencontres à domicile et contre des équipes moins bien classées à la FIH.

Le souci pour la Belgique, neuvième mondiale, est qu'elle se situe à ce jour juste à la limite entre les pots 2 et 3. Une qualification pour les demi-finales de l'Euro lui permettrait de se maintenir dans le deuxième et de jouer sa qualification pour Tokyo à domicile contre un pays moins bien classé qu'elle. Battue par l'Espagne, elle chuterait au classement et serait contrainte de se rendre à l'étranger pour tenter d'obtenir son ticket contre une équipe du Top 10 mondial, peut-être l'Irlande, l'Espagne, l'Inde (FIH 10) ou la Chine (FIH 11).

"Nous en sommes toutes très conscientes, a confié mardi la capitaine Barbara Nelen. Cela ne nous met pas une pression supplémentaire parce que nous avons eu l'occasion de remarquer en Pro League que les déplacements à l'étranger ne nous causaient aucun problème et nous réussissaient plutôt bien. Ce match contre l'Espagne sera difficile, parce que les deux équipes se tiennent de très près, mais nous avons montré que nous étions prêtes. Le qualificatif olympique n'est pas encore dans nos têtes, nous sommes 100% concentrées sur cet Euro."

De son côté, Alix Gerniers pointe les progrès réalisés ces derniers mois grâce à la Pro League. "Depuis notre défaite aux shoot-outs contre l'Espagne en Coupe du Monde, en juillet 2018 à Londres, le groupe s'est considérablement développé. Nous croyons beaucoup plus en nos possibilités et nous l'avons prouvé samedi contre les Pays-Bas et lundi contre la Russie. Nous connaissons bien nos adversaires. Beaucoup d'entre nous jouent ou ont joué en clubs avec certaines Espagnoles. Elles sont très techniques et individuelles. Cristina Guinéa est mon équipière à La Gantoise. Elle joue milieu gauche et moi milieu droit. Je ne lui ferai aucun cadeau !"