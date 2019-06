Les Red Panthers, battues 0-4, sans réponse face à l'Allemagne de Xavier Reckinger

L'équipe nationale dames de hockey, 13e mondiale, s'est inclinée 0-4 (mi-temps: 0-2) devant l'Allemagne (FIH-5), dans son 10e match de Hockey Pro League, dimanche après-midi, à la Wilrijkse Plein d'Anvers.

Les protégées de l'ancien Red Lion Xavier Reckinger menaient 0-2 à la mi-temps après deux buts de Charlotte Stapenhort (3e et 10e). Rebetta Grote (40e pc) et à nouveau Stapenhort (58e), intenable dimanche, ont accentué l'écart en seconde période.

À la suite de cette défaite, la troisième et la première à domicile des joueuses de Niels Thijssen depuis le début de la compétition, la Belgique pointe désormais en 4e position du classement provisoire, derrière les Pays-Bas, leaders devant l'Argentine et l'Australie. L'Allemagne est 5e et se profile comme concurrent dangereux en vue de la qualification pour le Final Four de fin juin à Amsterdam.