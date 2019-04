Les Red Panthers battent la Chine 4-1 et grimpent à la 3e place du classement

Les Red Panthers, l'équipe féminine belge de hockey classée au 13e rang à la FIH, ont battu 4-1 la Chine, 10e nation mondiale, dans leur 5e match de la Hockey Pro League, dimanche après-midi dans les installations d'Uccle Sport, à Bruxelles. Grâce à ce succès obtenu via des buts d'Alix Gerniers (3x) et Ambre Ballenghien, la Belgique gagne un rang au classement, dépasse l'Australie et accède, derrière l'Argentine et les Pays-Bas, à la 3e place de la compétition rassemblant les neuf meilleures nations mondiales.

Avec 10 points après 5 rencontres (3 victoires, 1 défaite et 1 nul), la Belgique tentera mercredi d'encore améliorer son pourcentage de victoires en défiant les Etats-Unis, 12e mondiale, 9e et dernière au classement, toujours dans les installations d'Uccle Sport.

Après leurs duel contre les Américaines, les joueuses belges se consacreront à la phase finale de leur championnat national en avril et début mai, avant de reprendre la Pro League le 19 mai en Grande-Bretagne. Suivront ensuite à un rythme soutenu jusque fin juin les neuf derniers matchs de la compétition, dont six à domicile, tous organisés à la Wilrijkse Plein d'Anvers, le site du futur championnat d'Europe 2019.