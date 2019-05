Les Red Panthers battent 4-1 la Grande-Bretagne et retrouvent la 3e place en Pro League

Les Red Panthers, l'équipe nationale dames de hockey, s'est imposée 4-1 (mi-temps: 2-0) devant la Grande-Bretagne, dans son 9e match de Hockey Pro League, jeudi après-midi à Wilrijk, sur le terrain du prochain Euro d'Anvers. Grâce à ce succès, leur cinquième dans la compétition, les Belges retrouvent la 3e place du classement aux dépens de l'Australie.

Face aux championnes olympiques en titre et deuxièmes mondiales, contre qui elles s'étaient inclinées logiquement 2-0 à Londres, les Red Panthers, 13es au classement FIH, ont pris leur revanche grâce à Pauline Leclef (7e pc), Judith Vandermeiren (15e pc), Anne-Sophie Weyns (38e) et Barbara Nelen (52e). Les Britanniques ont sauvé l'honneur dans le 4e quart-temps sur pc via Sarah Robertson (51e).

Avec 18 points en 9 rencontres, la Belgique remonte à la 3e place du classement, derrière les Pays-Bas et l'Argentine. Avec l'Australie en 4e position, ces quatre nations forment le top 4 actuellement qualifiées pour le Final Four de fin juin à Amsterdam.

Dans l'optique de cette qualification pour la phase finale, le duel de dimanche contre l'Allemagne (FIH-5), 5e au classement, revêtira une importance particulière.