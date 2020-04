Les Red Lions vont aider Covid-Solidarity en répondant aux appels téléphoniques

Les Red Lions, l’équipe nationale belge masculine de hockey, vont aider la plateforme de solidarité Covid-Solidarity, a annoncé cette dernière jeudi. A partir de jeudi en effet, de nombreux joueurs de l’équipe nationale seront mobilisés au téléphone pour faciliter la vie des personnes en difficulté.

"A partir du numéro de téléphone 02 808 96 54, les joueurs, à tour de rôle, se chargeront de prendre note des besoins de la population et de les communiquer auprès de bénévoles partout en Belgique", explique la plateforme dans un communiqué.

"Nous sommes très excités à l’idée d’aider Covid-Solidarity dans leur mission", a déclaré Thomas Briels, le capitaine. "C’est impressionnant de voir le nombre de volontaires disponibles pour aider les personnes dans le besoin. Nous sommes tous fiers de jouer pour la Belgique et pour nos supporters. Toute notre équipe est mobilisée pour aider la population dans cette période difficile."

La plateforme citoyenne Covid-Solidarity.org permet à toutes les personnes isolées et non-digitalisées de pouvoir trouver, au travers d’un call-center virtuel et décentralisé en Belgique, une personne bénévole pour réaliser des courses de première nécessité au sein du même quartier.

"Géré 7 jours sur 7 par plus de 100 bénévoles francophones, néerlandophones ou bilingues agissant à domicile, le call center et le site internet viennent en aide chaque jour à plus de 110 personnes et plus de 90% des demandes d’aides sont solutionnées", explique la plateforme.

Le dispositif a été renforcé ces dernières semaines, mobilisant depuis 3 semaines plus de 100 membres actifs et 6.000 bénévoles sur le terrain. Les champions du monde et d’Europe de hockey viennent à présent apporter leur précieux soutien.

"C’est une véritable fierté de pouvoir compter sur le soutien des Red Lions", commente Olivier Rousseaux, initiateur du projet. "L’intérêt de l’équipe et la réactivité du capitaine furent instantanés. Les valeurs véhiculées par l’équipe nationale sont un symbole très fort qui caractérise aussi l’état d’esprit très positif dans lequel notre projet s’est développé".