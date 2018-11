Les Red Lions terminent leur préparation par une victoire contre la France

Les hockeyeurs belges ont remporté leur dernière rencontre de préparation à la Coupe du monde en battant 2-0 la France (FIH-20), mercredi soir dans les installations du White Star, à Evere. Le score au repos était de 0-0. Les Red Lions, classés au 3e rang mondial, ont inscrit les buts décisifs via Felix Denayer et Nicolas De Kerpel.

Disputant cette dernier test sur le sol belge sans John-John Dohmen, malade, et son gardien titulaire Vincent Vanasch, laissé au repos et remplacé par Loïc Van Doren, ainsi que toujours privés de ses deux attaquants Cédric Charlier et Sébastien Dockier (en revalidation), la Belgique a dû attendre la deuxième mi-temps avant d'ouvrir le score.

Dominateurs dans tous les compartiments du jeu, les hommes de Shane McLeod se son heurtés durant toute la rencontre à une défense adverse fort regroupée, s'appuyant sur leur excellent gardien Arthur Thieffry, qui évolue à l'Orée en Belgique. C'est finalement Felix Denayer, qui sur une suite de penalty corner - le 4e des Lions - a réussi à trouver l'ouverture en trompant Thieffry de près (43e). Nicolas De Kerpel a doublé l'avance dans la dernière période pour fixer le score (55e).

Ce match clôture une séquence de trois rencontres amicales disputées en cinq jours. Samedi, les Belges s'étaient facilement imposés 4-1 contre l'Irlande (FIH-10), avant de s'incliner de justesse 3-4 dimanche face aux Pays-Bas.

L'ensemble du groupe de Shane McLeod s'entraînera encore vendredi sur le sol belge avant de lever le pied durant quelques jours. Les Lions s'envoleront ensuite de Zaventem le mercredi 21 novembre, direction Mumbai, où ils séjourneront trois jours, avant de prendre leurs quartiers à Bhubaneswar le samedi 24 novembre. Un match d'entraînement contre l'Angleterre, disputé en trois quart-temps le lundi 26, servira de dernier ajustement.

Les Red Lions, versés dans le groupe C de la Coupe du monde en Inde, auront l'honneur d'ouvrir le tournoi deux jours plus tard (28/11) contre le Canada (FIH-11), avant de rencontrer le pays hôte (FIH-5) et l'Afrique du Sud (FIH-15). Le premier de chaque poule sera directement qualifié pour les quarts de finale. Le 2e et le 3e de chaque groupe disputeront un barrage pour rejoindre le top 8.