Les Red Lions se sont envolés pour l'Inde et le Mondial de hockey

Les Red Lions ont décollé de Brussels Airport à Zaventem mercredi matin (10h15) en direction de l'Inde, où débute dans une semaine la Coupe du monde masculine de hockey. Après un peu plus de neuf heures de vol, la délégation belge arrivera à Mumbai, où elle séjournera durant trois jours avant de prendre ses quartiers dimanche à son hôtel de Bhubaneswar, situé à un peu plus d'un kilomètre du stade Kalinga, lieu du Mondial durant trois semaines.

Nantie de son étiquette de vice-championne olympique, la Belgique, 3e nation mondiale, fait figure de favorite pour le sacre planétaire, au même titre que l'Australie, tenante du titre, l'Argentine, championne olympique, et les Pays-Bas, champions d'Europe.

Un sacre mondial qui pourrait rapporter 'gros' au groupe des Red Lions, puisque le courtier en assurance René Pirlot du bureau Tolrip a promis une belle prime à l'ensemble des joueurs s'ils réussissent à ramener le trophée à la maison. "Nous sommes tous derrière vous et pour vous encourager et vous motiver, nous avons décidé de vous accorder un chèque de 100.000 euros en cas de victoire en finale", a promis mercredi matin l'ancien international de hockey, spécialisé en 'risk management' auprès de la fédération belge de hockey (ARBH).

"Mais avant cela, nous devrons sortir du groupe et des quarts de finale", a confié Serge Pilet, le secrétaire général de l'ARBH. "Et le tirage ne nous a pas gâtés puisque nous nous retrouvons dans la poule de l'Inde, le pays organisateur, et que nous devrons sans doute affronter les Pays-Bas ou l'Allemagne en quart de finale. Bien que ce type d'événement reste l'un des grands rendez-vous de notre discipline avec les Jeux olympiques, il sera de moindre importance en terme de médiatisation du fait que le tournoi se déroule très loin de la Belgique. Sportivement parlant par contre, une place hors du top 4 serait désolant pour le développement de l'équipe. Le championnat d'Europe qui sera organisé à Anvers à la fin de l'été 2019 aura également une énorme importance puisqu'un titre signifierait une qualification automatique pour les prochains JO de Tokyo", a conclu Serge Pilet.

Les Red Lions, versés dans le groupe C de la Coupe du monde en Inde, auront l'honneur d'ouvrir le tournoi le mercredi 28 novembre contre le Canada (FIH-11), avant de rencontrer le pays hôte (FIH-5) et l'Afrique du Sud (FIH-15). Le premier de chaque poule sera directement qualifié pour les quarts de finale. Le 2e et le 3e de chaque groupe disputeront un barrage pour rejoindre le top 8. Les demi-finales sont programmées le samedi 15 décembre, suivies par les finales le dimanche 16 décembre.