Les Red Lions s'imposent contre la Grande-Bretagne et confortent leur leadership en Pro League

Les Red Lions, Champions du Monde en titre et N.1 mondiaux, ont remporté 4-2 (mi-temps : 4-0), face à la Grande-Bretagne (FIH 7), leur septième match de la Hockey Pro League, ce jeudi après-midi à Wilrijk, sur le terrain du futur Euro d'Anvers.

Toujours invaincus, les hommes de Shane McLeod confortent ainsi leur position de leader de la compétition rassemblant les huit meilleures nations mondiales, dont le Final Four se disputera fin juin à Amsterdam.

Les buts belges ont tous été inscrits en première mi-temps, par Cédric Charlier (9' pc et 19'), Tom Boon (15') et Alexander Hendrickx (20' pc). Coupables de relâchement après la pause, les Belges ont donné l'occasion aux Britanniques de quelque peu relancer le suspense après deux buts de Phil Roper (38') et Luke Taylor (47' pc).

Avec 18 points sur 21, la Belgique domine le classement de cette première édition de Pro League. Elle devance toujours l'Australie et les Pays-Bas, tandis que la Grande-Bretagne perd sa quatrième place aux dépens de l'Argentine.

Toujours sur leur terrain de la Wilrijkse Plein, les Red Lions disputeront leurs deux prochains duels à domicile, dimanche contre l'Allemagne (FIH 5), et le samedi 8 juin face aux Pays-Bas (FIH 3).