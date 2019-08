Les Red Lions remportent un match compliqué contre l'Angleterre et filent en demi-finale de l'Euro

Les Red Lions ont gagné leur deuxième match de l’Euro face à l’Angleterre, 2-0. Cette victoire conjuguée à la première contre l’Espagne 5-0, leur permet de rejoindre les demi-finales. Les deux buts du jour ont été inscrits sur PC par Tom Boon et Alexander Hendrickx, dans le premier et dernier quart-temps. Si la rencontre a été un peu plus compliquée, les Red Lions n’ont pas paniqué et ont assuré l’essentiel. Reste à savoir s’ils termineront en première ou deuxième position de leur groupe. Réponse, face au Pays de Galles mardi.

Résumé de la rencontre :

Les Red Lions sont dominés en ce début de partie, même s’ils proposent de jolies séquences.

Mais l’expérience parle en fin de premier quart. Tom Boon ouvre le score sur Penalty-corner, il rassure un peu l’équipe belge qui subissait un moment fort des Anglais. La rencontre s’équilibre ensuite peu à peu. Les Red Lions, tout comme les Anglais, mettent du rythme et veulent marquer. La première mi-temps s'achève sur le score de 1-0.

Les Anglais débutent bien la deuxième période, ils se procurent rapidement deux occasions. Ils sont beaucoup plus portés vers l’avant, avec un Vincent Vanasch toujours déterminant. Les Belges ne déméritent pas non plus offensivement. Les deux équipes mettent pas mal d’intensité dans ce début de deuxième mi-temps.

Après une dizaine de minutes dans le troisième quart, les Belges dominent à nouveau. Ils créent, s’offrent des occasions. Il ne manque que la finition. Mais les Anglais sont bien présents, ils s’offrent d’ailleurs une frappe sur la latte. Les avertissements sont sérieux, les Red Lions doivent absolument se mettre à l’abri. Ils n’y parviennent pas alors qu’ils se procurent un nouveau PC. Le suivant dans la foulée est lui converti par Hendrickx. 2-0, les Red Lions se rassurent enfin ! Ils peuvent jouer un peu plus libérés. Les Anglais, de leur côté, n'arrivent pas à marquer. Le score ne changera pas. La Belgique est qualifiée pour les demies, leur match face au Pays de Galles déterminera si ce sera en première ou deuxième position de ce groupe.