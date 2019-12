Les Red Lions reçoivent officiellement leur Trophée du Mérite sportif

Le 91e Trophée national du Mérite sportif a été officiellement remis des mains de la princesse Astrid aux Red Lions, l'équipe nationale masculine de hockey, mercredi à l'hôtel de ville de Bruxelles, en présence d'autres médaillés olympiques et d'anciens lauréats dont entre autres Kim Gevaert, Eddy Merckx, Paul Van Himst, Jean-Michel Saive ou Jean-Marie Pfaff.

Les Red Lions, qui succèdent à la gymnaste Nina Derwael, ont été récompensés en raison de leur titre mondial en Inde fin 2018, doublé de leur titre européen dans leur propre pays fin août 2019. L'attention du jury a été retenue par quelque 25 prestations internationales des athlètes belges, "mais le collectif et les résultats exceptionnels de l'équipe de hockey a fait l'unanimité auprès du jury", a expliqué Benoit Hellings, premier échevin de la Ville de Bruxelles, lors de son discours d'introduction. "Les Red Lions sont une source d'inspiration pour nombre d'autres sportifs. Leurs valeurs ainsi que leur travail acharné ont permis au hockey de se mettre en pleine lumière et de devenir un exemple pour beaucoup. Ils sont devenus le fer de lance du sport belge et transmettent une image positive de notre pays à l'étranger", selon l'échevin qui remplaçait le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close, empêché pour raison de santé.

L'équipe belge de hockey sur gazon avait déjà été récompensée il y a tout juste 60 ans, en 1959, après une série de 12 rencontres sans défaite. Le Mérite sportif ne peut normalement être attribué qu'une seule fois dans la carrière d'un sportif, sauf que le règlement permet à une équipe d'obtenir le Trophée à plusieurs reprises s'il s'agit de joueurs de génération différente. Ce qui fut le cas du hockey. Six joueurs de l'équipe nationale de l'époque étaient présents mercredi et ont exprimé leur fierté de voir leur successeur remporter à nouveau ce prestigieux prix. "Le hockey a tellement évolué, il n'y a pas de comparaison avec le sport que l'on pratiquait dans ces années-là", a toutefois exprimé André Muschs, redoutable ancien tireur de penalty.

Le noyau actuel des Red Lions constitue seulement la sixième équipe sportive à recevoir le Trophée du Mérite sportif depuis sa création en 1928, après l'équipe de football de l'Union Saint-Gilloise (1934), les hockeyeurs de 1959, le footballeurs du RSC Anderlecht (1978), l'équipe nationale belge de football des Diables Rouges(1980), le relais féminin 4x100m d'athlétisme (2007) et le relais masculin 4x400m d'athlétisme (2015).