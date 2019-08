Les Red Lions portés par 112 décibels !

Belgique - Allemagne : Le résumé - 1/2 finale Euro Hockey - 23/08/2019 La Belgique, championne du monde en titre et 2e nation mondiale, s'est qualifiée pour la finale de son Euro de hockey messieurs après s'être imposée 4-2 devant l'Allemagne (FIH-7) en demi-finale de la compétition, jeudi soir à Wilrijk. En finale samedi, pour la 3e finale continentale de son histoire, la Belgique défiera l'Espagne (FIH-9), qui plus tôt dans la soirée s'est imposée 4-3 face aux Pays-Bas, tenants du titre, dans la 1e demi-finale. La Belgique, finaliste en 2013 et 2017, a encaissé deux buts dans le deuxième quart-temps, des oeuvres de Christopher Rühr et Florian Fuchs (21e et 26e). Mal payés à la mi-temps, les Red Lions ont réduit le score en fin de 3e quart, sur le 6e pc belge, tiré par Tom Boon (42e). Nicolas De Kerpel a égalisé à la 53e, avant que Victor Wegnez n'enflamme le stade en inscrivant le but libérateur (56e). Cédric Charlier a fixé le score en toute fin de partie (59e).