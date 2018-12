Les Red Lions ne laissent aucune chance aux Anglais et se hissent en finale du Mondial

Le résumé de la rencontre

Tom Boon a parfaitement lancé les Red Lions - © SEBASTIEN TECHY - BELGA

Les Belges entament parfaitement cette rencontre. Solides, concentrés et agressifs, les Red Lions assument immédiatement leur statut. Bien organisés, les Anglais peinent à conserver la balle.

Et à la 8ème minute, les hommes de Shane Mcleod font la différence. Sur une belle ouverture de Victor Wegnez, Florent Van Aubel s’infiltre dans le cercle côté gauche et centre devant le but. Plus vif que son adversaire direct, Tom Boon coupe au premier poteau et ouvre le score d’un excellent tip-in.

Les Red Lions dominent ce premier quart temps et sont tout proche de faire le break juste avant la première pause. D’un tir puissant plein axe, Loïck Luypaert trouve le stick de Boon dans le cercle. L’attaquant du Racing dévie une nouvelle fois mais son essai finit sur la barre transversale de George Pinner (15’).

Ce n’est que partie remise puisque quatre minutes après le début du deuxième quart temps, les Belges obtiennent le premier pc du match. En réussite depuis le début du tournoi, Alexander Hendrickx prend sa chance mais son sleep est stoppé par Pinner. Le rebond revient dans le stick de Simon Gougnard qui double la mise (19’).

Les Belges dictent le tempo de cette partie et se montrent intraitables sur chaque incursion anglaise.