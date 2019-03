Les Red Lions n'ont commis "aucune infraction" conclut la Commission des jeux de hasard

Les hockeyeurs belges n'ont pas parié sur leurs propres matches durant la Coupe du monde 2018 en Inde. C'est ce qu'a fait savoir la Commission des jeux de hasard qui a mené l'enquête sur le comportement des joueurs belges en matière de paris sportifs. Une information publiée par Sporza.be et confirmée par la porte-parole de la Commission des jeux de hasard, Marjolein De Paepe. "Aucune infraction à la législation n'a été constatée", a-t-elle déclaré.

En janvier dernier, la Commission des jeux de hasard a lancé une enquête concernant d'éventuels paris illégaux effectués dans le milieu du hockey par les Red Lions, sacrés champions du monde en décembre 2018 à Bhubaneswar, en Inde. Dans la foulée, la Fédération belge de hockey (ARBH) a révélé qu'un ou plusieurs joueurs, faisant partie du noyau élargi mais non présents en Inde, auraient reconnu avoir parié sur des matchs du Mondial.

Après avoir contrôlé les joueurs et les membres du staff national, la Commission des jeux de hasard a rendu son verdict. Selon elle, aucune infraction n'aurait été commise. "La cellule de contrôle sélectionne différents sports et ces contrôles sont indépendants des rapports sur les pratiques de paris", a commenté De Paepe. "Nous avons cependant remarqué qu'il y avait peu de sensibilisation par rapport aux paris dans le monde du hockey", a-t-elle ajouté en faisant référence au protocole de la Pro League sur le suivi des paris en football. "Nous ne pouvons rien imposer aux fédérations sportives, mais nous aimerions qu'il y ait plus d'attention sur le sujet afin que les joueurs soient informés de ce qu'ils peuvent faire ou non".