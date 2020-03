Les Red Lions et télétravail !

Les Red Lions sont à l’arrêt depuis le début de la semaine. Une décision prise par les joueurs, afin de participer à l’effort collectif pour lutter contre l’épidémie de Coronavirus, mais qui ne facilite pas leur préparation aux JO (rare compétition toujours maintenue à l’heure actuelle).

"C’était impossible de continuer à s’entrainer collectivement. On n’allait pas porter des masques durant nos entrainements.", explique le médian John-John Dohmen.

Une analyse que partage son coéquipier Victor Wegnez. "Après un goal ou un beau geste défensif, on a tendance à se taper dans les mains, à se congratuler. Ce sont des réflexes qui sont difficiles à contrecarrer. Et puis, au-delà du terrain, on passe beaucoup de temps ensemble dans notre centre d’entrainement. On a une petite pièce de vie où l’on discute, boit des cafés. A 18 joueurs, c’était trop dangereux".

Cette décision, pleine de bon sens, pousse aujourd’hui les Red Lions à s’entrainer seuls et sur base d’un programme concocté par leurs coachs. "C’est fatalement beaucoup plus dur qu’en groupe où une sorte de pression positive s’exerce. Il y a une discipline qui se met en place grâce au groupe", explique John-John Dohmen. "Ce sont des séances de fitness et de courses. On doit donc trouver des endroits pour aller courir. Heureusement, il fait un peu plus sec ces derniers jours ", rigole le joueur le plus capé des Red Lions. La fédération va également nous fournir du matériel de musculation et de fitness puisque les salles de sport sont également fermées ".

Une aide de la fédération dont n’a pas eu besoin Victor Wegnez. "J’ai un tapis de sol et j’ai récupéré une barre de 20kg qui se trouvait chez ma copine. C’est largement suffisant. Et faire des abdos ou des pompes ne nécessitent pas de matériel spécifique. Et puis, le fait de s’entrainer seul n’est pas inédit non plus. On a aussi des phases de préparations individuelles avant la reprise du championnat ou durant la trêve hivernale. On a simplement pas l’habitude de ce type de programme à cette période de l’année."

Comme beaucoup de leurs compatriotes, les Red Lions ont donc opté pour le télétravail. Mais la hiérarchie veille au grain. "L’avantage, c’est que l’on peut s’entrainer quand on le désire. On n’a pas d’horaire comme en temps normal. Mais on a des GPS que l’on doit porter lors de nos séances. On ne peut donc pas tricher ", explique, non sans humour, John-John Dohmen.

Mais, au-delà de leur conscience de sportifs de haut niveau, un objectif leur permet de garder une grande dose de motivation : les Jeux Olympiques. Menacés mais pas encore annulés, les JO restent le but à atteindre. "Pour moi, ce serait une première. J’espère donc vraiment qu’ils seront maintenus ", souhaite Victor Wegnez en croisant les doigts. Et pour garder cet espoir, cela dépend aussi de chacun d’entre nous. Si les différentes mesures de confinement sont respectées dans les différents pays, il y aura une chance que les JO soient maintenus. Pour autant, même en cas d’annulation, tout le travail que l’on effectue aujourd’hui ne sera pas inutile. On aura aussi des objectifs en club lorsque le championnat reprendra ", explique le meilleur joueur du dernier Euro.