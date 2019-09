Les Red Lions et les Red Panthers débuteront la Pro League 2020 en Australie

Les Red Panthers battent la Biélorussie et se maintiennent en division 1 européenne - Red... Les Red Panthers n'ont pas atteint leur objectif premier en manquant les demi-finales de l'Euro d'Anvers, mais elles ont atteint leur deuxième objectif, se maintenir en division 1 européenne. Elles ont battu la Biélorussie 3-1 grâce à des buts belges de Vanden Borre, Nelen et un magnifique but de Boon tous les trois à la septième minute dans le deuxième, troisième et quatrième quart temps. Nos hockeyeuses avaient gagné face à la Russie 4-1 et perdu 2-1 contre l'Irlande. Elles terminent donc sixième du tournoi avec six points. La Russie et la Biélorussie sont reléguées en division deux européenne.