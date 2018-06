Les Red Lions entament leur préparation par un succès convaincant 4-0 face à la France

L'équipe nationale belge masculine de hockey a remporté 4-0 (mi-temps: 2-0) contre la France, dimanche à Berchem-Sainte-Agathe, la première d'une série de quatre rencontres amicales en préparation au prochain Champions Trophy qui se jouera du 23 juin au 1er juillet à Breda aux Pays-Bas).

Dominant la partie de bout en bout, les hommes de Shane McLeod ont ouvert le score sur pc dans le premier quart-temps, via Alexander Hendrickx. Sebastien Dockier a doublé l'avance avant la mi-temps. Amaury Keusters vit ensuite son centre dévié par un défenseur français dans son propre but, avant que Thomas Briels ne fixe le score en fin de partie sur une belle action collective initiée par Antoine Kina.

L'équipe belge rencontrera encore l'Espagne mardi et à deux reprises l'Angleterre, jeudi et samedi, à chaque fois dans les installations du Beerschot, à Kontich.

Au Champions Trophy, les Red Lions défieront l'Argentine, les Pays-Bas, le Pakistan, l'Inde et l'Australie, contre laquelle ils entameront leur tournoi, le 23 juin à 18h00.

En fin de matinée, toujours dans les installations du Wolvendael, les Red Lions avaient participé à une action de sensibilisation avec les sportifs du Special Olympics Belgium (SOB), l'organisation olympique pour les athlètes ayant un handicap mental, dans le cadre de la campagne #DareToSponsor. Un projet destiné à mettre au défi le monde des entreprises de sponsoriser les athlètes du SOB. Un entraînement et un petit match avaient ainsi permis aux athlètes d'échanger leurs expériences et connaissances. Ce fut la première fois que les athlètes de Floorball Special Olympics disputèrent ainsi un match unifié avec l'équipe nationale de hockey, laissant espérer à la fédération qu'à l'avenir le hockey sera pleinement inclus dans le programme de Special Olympics en Belgique et à l'étranger.