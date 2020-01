Les Red Lions en Pro League... pour préparer les JO de Tokyo

La deuxième édition de la Pro League, compétition réunissant les meilleurs nations du hockey, débute ce samedi pour les Red Lions avec une belle affiche. Les champions du monde et d’Europe affrontent (samedi et dimanche) la première nation mondiale : l’Australie. Une édition un peu spéciale, qui se clôturera fin juin, puisqu’elle précédera les Jeux Olympiques. Cette compétition constitue donc la dernière ligne droite. "On ne sent pourtant pas encore la pression des JO", précise le médian John-John Dohmen. "Cette Pro League, on va évidemment la jouer à fond mais il n’y a pas d’objectif fixé au niveau des résultats."

Un discours qui peut paraitre étonnant pour une équipe qui rafle tout sur son passage depuis plus d’un an mais qui s’explique : cette compétition devrait être un véritable laboratoire afin de préparer au mieux les JO. Le but ne sera donc pas de performer mais bien de réussir un fameux exercice d’équilibriste : tester de nouvelles tactiques, tout en cachant un maximum de choses à ses futurs adversaires en vue de Tokyo. "On est susceptible de rencontrer ces équipes aux JO. Il ne faut donc pas tout montrer. Il y a des choses que l’on va garder pour nous", explique le Red Lions.

Une volonté de cacher son jeu qui n’empêchera néanmoins pas notre équipe nationale de tenter de marquer encore un peu plus les esprits et accroître l’ascendant psychologique qu’elle a installé depuis plusieurs mois. A commencer par l’Australie, adversaire tout désigné pour le titre olympique et dernière équipe à avoir battu les Belges en compétition officielle (en finale de la dernière Pro League). "Gagner deux matchs en Australie, ce serait magnifique. Très peu de pays prendront de points ici. Mais il risque d’y avoir beaucoup de changements dans l’équipe durant ces deux matchs. Tout le monde jouera."

En effet, l’autre objectif de cette Pro League est d’intégrer de nouveaux joueurs avec l’objectif de préparer l’après Tokyo, où des retraites internationales sont à craindre (même si le nombre de joueurs sur le départ semble moins important que prévu). Et l’on pense en particulier aux jeunes. Plusieurs U21 ont d’ailleurs été conviés pour le stage de préparation ces dernières semaines.

Il ne faudra donc pas trop tenir compte de cette Pro League 2020, qu’elle soit positive ou pas. Sans oublier que tous ces facteurs sont valables pour les autres nations.