Les Red Lions en Inde pour (enfin) décrocher l'or

La Coupe du Monde de hockey débute ce mercredi en Inde à Bhubaneswar. Une compétition que nos Red Lions abordent avec énormément d’ambition.

"Je ne sais pas si c’est bien de le dire mais on va pas là pour faire une place d’honneur, sourit le médian John-John Dohmen. On va là pour gagner ! Après, il ne faudra pas se voir avec la coupe entre les mains dès le début. Il y 6 ou 7 prétendants et on est tous sur un pied d’égalité. C’est un peu comme lors de la dernière Coupe du Monde de foot. Il était difficile de prévoir qui allait gagner."

Mais avant de penser à un sacre final, il faudra s’extraire de la phase de poule. Dans un groupe constitué du Canada, de l’Inde et de l’Afrique du Sud, la première place se jouera certainement entre notre équipe nationale et le pays hôte lors de la 2ème rencontre.

Des Indiens qui auront l’énorme avantage de prester devant les 15.000 spectateurs du Kalinga Stadium, totalement acquis à leur cause. "Je crois qu’il y a deux spectateurs par place disponible, rigole l’attaquant Tom Boon. Ils font beaucoup de bruit. On a presque du mal à s’entendre sur le terrain. Mais c’est un super public qui aime voir du beau hockey. Si on leur montre de belles choses, peut-être qu’ils nous soutiendront à la fin du tournoi."

Avant d’affronter l’Inde, c’est face au Canada (11ème nation mondiale) que notre équipe nationale ouvrira le bal ce mercredi (12h30, heure belge). Une entrée en douceur parfaite. "Oui, c’est bien mais, pour bien rentrer dans ce tournoi, il faudra jouer en équipe. Qu’aucun joueur ne tente de sortir du lot. C’est comme ça que tout le monde aura l’occasion de bien rentrer dans la compétition. Par le passé, quand on fait ça correctement, on a réussi notre tournoi" explique le récent Stick d’Or Florent Van Aubel.

Avec 3 médailles d'argent en 5 ans (JO et Euro), les Red Lions ont assurément intégré le gratin mondial. Une véritable prouesse pour des joueurs qui doivent, pour beaucoup encore, jongler entre le sport de haut niveau et les études ou la vie professionnelle.

Reste que pour marquer définitivement l'histoire du sport belge, ils devront enfin décrocher un titre majeur. "On ne va pas en Inde pour perdre une finale à nouveau, assure Tom Boon. Cette réputation d’éternel 2ème nous pique un peu. Il faut que l’on aille chercher ce premier titre. Ensuite, je suis persuadé qu’avec l’équipe que nous avons, si on va chercher ce premier titre, il y en aura beaucoup d’autres. On a joué tellement de finales importantes qu’on ne se laissera plus surprendre. Si on est en finale cette année, je crois qu’on l’emportera."

Une fébrilité qui s'expliquait parfois par le manque d'expérience d'un groupe encore très jeune. Mais aujourd’hui, les cadres des Red Lions ont plusieurs Olympiades ou Coupes du Monde derrière eux et l’équipe présente en Inde est sans doute la plus forte de l’histoire.

De quoi espérer franchir, enfin, cette si difficile dernière marche vers les sommets. Même si l’Australie, les Pays-Bas, l’Allemagne ou l’Argentine ne se laisseront certainement pas marcher sur les pieds.