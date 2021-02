Les Red Lions en 2021 : Tant à perdre, tellement à gagner

Pourtant habitués à jongler entre le championnat, l’équipe nationale, les entrainements, les Red Lions s’apprêtent sans aucun doute à vivre l’année la plus chargée de leur histoire. Avec l’Euro à Amsterdam en juin et les JO à Tokyo un mois plus tard, ce sont deux rendez-vous de niveau mondial qui attendent les numéros 1 mondiaux. Et sur le chemin qui doit les mener sur le toit européen et olympique, vient s’ajouter la Pro-League qui redémarre ce vendredi et samedi avec un double affrontement face à l’Espagne.

" C’est extraordinaire ", se réjouit le médian Antoine Kina en pensant à ce programme infernal. " Mais ce n’est pas trop. J’aime jouer des matchs et, en se reprochant de l’été, on risque d’en avoir presque plus que de séances d’entrainement. Et ce n’est pas pour me déplaire ", sourit le Gantois.

Et pour se donner les moyens de tenir ce rythme, les Red Lions n’ont pas chômé. Avant de rejoindre Valence pour y affronter les Espagnols, les Belges ont souffert ensemble à Las Palmas durant plus de deux semaines d’un stage intense. " On a eu plusieurs entrainements quotidiens durant 20 jours. C’est la préparation la plus dure que j’ai vécue en équipe nationale. On sent que c’est une année olympique. Tout le monde est bouillant et se bat pour sa place ", explique le joueur de bientôt 25 ans.

Une intensité rare que confirme le, pourtant très expérimenté, Vincent Vanasch. " J’ai connu beaucoup de stages et je dois dire que celui-ci était très solide ", explique le gardien de 33 ans. " Mais on a eu la chance de pouvoir se préparer malgré la crise sanitaire. On a pu se concentrer 24h/24 sur notre hockey et sous… 18 degrés, ce qui est plutôt agréable ", sourit l’international dont le bronzage confirme le beau temps espagnol. " La concurrence est phénoménale. Je n’aimerais pas être à la place du coach. A l’Euro, on sera 18. Aux Jeux, on ne sera que 16. Et pour le moment, on est encore 26 joueurs qui ont chacun les qualités pour être dans le groupe ".