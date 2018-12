Les Red Lions, efficaces sur pc, écartent l'Afrique du Sud

Les Red Lions ont bouclé leur phase de groupe par une victoire contre l'Afrique du Sud, 15e nation mondiale, à la Coupe du Monde de hockey (5-1).



La Belgique prend provisoirement la tête de sa poule. Ils retomberont à la 2e place en cas de victoire (prévisible) de l'Inde (FIH 5) contre le Canada (FIH 11). Ils devront donc probablement passer par un match de barrage contre le 3e du D à savoir le Pakistan ou la Malaisie.



Surpris dès la première minute par Nicholas Spooner, les Belges, désormais privés de Dohmen et Stockbroekx, n'ont pas paniqué et ont petit à petit installé leur jeu.



Sur un penalty corner, Alexander Hendrickx a relancé les Lions et a montré la voie à suivre (14e). Simon Gougnard a donné l'avantage à la Belgique d'un puissant tir croisé (48e).



Très efficaces sur "pc", les hommes de Shane McLeod ont pris le large via Hendrickx à nouveau (22e) et Loick Luypaert (30e). Cédric Charlier a donné encore un peu plus d'éclat à la victoire belge (48e).