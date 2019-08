Les Red Lions écrasent l'Espagne (5-0) et sont champions d'Europe !

La Belgique, championne du monde en titre et deuxième nation mondiale, s'est imposée, ce samedi soir face à l’Espagne, en finale du championnat d’Europe, disputé à Wilrijk. Une véritable démonstration : 5-0 ! Il s’agit du premier titre européen des Red Lions, qui décrochent du même coup leur ticket olympique pour les Jeux de Tokyo en 2020.

Le résumé

Avec sa victoire contre l'Espagne en finale, la Belgique, championne du monde en titre et N.2 mondiale, a décroché son premier titre de championne d'Europe de hockey, samedi soir à Anvers. Les hommes de McLeod ont battu la 9e nation mondiale par 5-0 (mi-temps: 4-0), succédant ainsi aux Pays-Bas qui les avaient privés de ce titre européen il y a deux ans à Amsterdam.

Les buts belges ont été inscrits par Dohmen (10e), Van Aubel (17e), Boon (18e pc) et Stockbroekx (27e) en première mi-temps. Hendrickx s'occupa d'accentuer encore la marque en 2e période (39e), devenant avec 5 buts le meilleur buteur du tournoi, à égalité avec Boon, le Néerlandais Pruijser et l'Espagnol Quemada. Vanasch a été élu meilleur gardien du tournoi, Wegnez meilleur joueur.

Les Belges, sacrés champions du monde il y a 8 mois en Inde en battant les Pays-Bas 3-2 aux shoot-outs, réussissent ainsi un doublé de prestige 'Mondial - Euro'. Seul l'Allemagne l'avait réussi avant eux dans cet ordre (Mondial de Kuala Lumpur en 2002 et Euro de Barcelone en 2003). Les Pays-Bas aussi mais dans un ordre différent et lorsque l'Euro se disputait tous les 4 ans (Euro de Moscou en 1987 et Mondial de Lahore en 1990).

Il s'agissait également de la 6e grande finale internationale disputée par les Red Lions sous la houlette de leur coach McLeod, depuis son arrivée à la tête de l'équipe en octobre 2015 (World League 2015, JO 2016, Euro 2017, Mondial 2018, Pro League 2019, Euro 2019), avec donc deux retentissants succès à la clé.

Dans moins de onze mois, les vice-champions olympique de Rio tenteront un exploit jamais réalisé: ajouter à ce doublé une couronne olympique, début août 2020 dans l'Oi Hockey Stadium de Tokyo.