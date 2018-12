Les Red Lions écartent l'Afrique du Sud et joueront les barrages

Les Red Lions ont bouclé leur phase de groupe par une victoire contre l'Afrique du Sud, 15e nation mondiale, à la Coupe du Monde de hockey (5-1).



La Belgique a pris provisoirement la tête de sa poule. Mais elle est rapidement retombée à la 2e place après la victoire prévisible de l'Inde (FIH 5) contre le Canada (FIH 11). Accrochés pendant 45 minutes, les Indiens ont validé leur succès et leur première place au cours de la 4e période (5-1). Nos Lions devront donc passer par un match de barrage contre le 3e du D à savoir le Pakistan ou la Malaisie.



Surpris dès la première minute par Nicholas Spooner, les Belges, désormais privés de Dohmen et Stockbroekx, n'ont pas paniqué et ont petit à petit installé leur jeu.



Sur un penalty corner, Alexander Hendrickx a relancé les Lions et a montré la voie à suivre (14e). Simon Gougnard a donné l'avantage à la Belgique d'un puissant tir croisé (48e).



Très efficaces sur "pc", les hommes de Shane McLeod ont pris le large via Hendrickx à nouveau (22e) et Loick Luypaert (30e). Cédric Charlier a donné encore un peu plus d'éclat à la victoire belge (48e).