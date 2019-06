Les Red Lions battus par l'Australie, assurée de la 1ère place avant le Final Four

En perdant 0-2 devant l'Australie (FIH-2), mercredi à Anvers pour leur 13e et avant-dernier match de Hockey Pro League, les Red Lions ont définitivement laissé à leurs adversaires du jour le gain de la 1e place de la phase régulière de la compétition avant le Final Four d'Amsterdam (28 et 30 juin). La Belgique, 1e nation mondiale, terminera ce premier tour en accueillant l'Argentine (FIH-4) dimanche, toujours à Anvers.

La Belgique, victorieuse 1-4 à l'aller à Melbourne, a été menée à la mi-temps sur un but de Blake Govers (19e) et n'a jamais trouvé la solution pour revenir au score. La partie fut interrompue à deux reprises en début de dernier quart-temps en raison de la pluie. De retour sur le terrain, les hommes de McLeod ont dominé l'entièreté de la dernière période, mais là aussi sans pouvoir égaliser. Sans leur gardien Vincent Vanasch et à onze joueurs de champ, les Belges ont encaissé un deuxième but dans les dernières secondes, toujours via Govers (60e).

Avec 29 points en 13 rencontres, l'Australie s'installe définitivement aux commandes de la phase régulière de cette première édition de la Pro League. La Belgique, avec 25 points, reste deuxième devant les Pays-Bas (22 pts) et l'Argentine (20) qui s'affrontaient mercredi soir.