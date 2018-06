Les Red Lions battus lourdement par les Pays-Bas au Champions Trophy

Les Red Lions se sont lourdement inclinés 6 buts à 1 (mi-temps: 5-0) face aux Pays-Bas, 4e nation au classement mondial, pour leur deuxième match du Champions Trophy de hockey (messieurs) dimanche à Breda.

La Belgique avait partagé l'enjeu face à l'Australie, numéro 1 mondiale, samedi (3-3).

Les Belges n'ont dominé les débats que dans les trois premières minutes, manquant d'ouvrir le score sur pc - l'envoi de Loïck Luypaert échouant sur le poteau - mais sombrèrent ensuite de concert. Seve van Ass (4e) et Roem Bovendeert (6e pc et 6e) assommèrent les hommes de Shane McLeod dans le premier quart-temps, avant que Jeroen Hertzberger (22e pc) et Mirco Prujser (29e) ne renvoient la Belgique aux vestaires sur un score de forfait (5-0). Les Red Lions ont sauvé l'honneur via John-John Dohmen en deuxième période (41e), mais Hertzberger alourdit encore un peu plus la marque en fin de partie sur stroke (58e).

Plus tôt dans l'après-midi, l'Inde avait dominé l'Argentine 2-1, tandis que l'Australie et le Pakistan clôtureront cette deuxième journée de compétition.

La Belgique, 3e au classement de la Fédération internationale (FIH), affronte encore l'Argentine (FIH 2) mardi (18h00), l'Inde (FIH 6) jeudi (17h00) et le Pakistan (FIH 13) vendredi (15h00). Les matches de classements et la finale sont prévus le 1er juillet.

Le meilleur classement des Red Lions au Trophy reste une 5e place (sur 8) en 2012 lors de leur première participation à la compétition. En 2014, ils avaient terminé 8es, et 5es (sur 6) en 2016.

Le Champions Trophy, lancé en 1978 rassemble annuellement les meilleures nations mondiales, mais est amenée à disparaître en raison du lancement de la Hockey Pro League l'an prochain. Elle permet aussi au Red Lions de se préparer pour la Coupe du monde à Bhubaneswar en Inde, fin novembre, le rendez-vous majeur de l'année 2018.