Les Red Lions, battus en finale de la Pro League par l'Australie, cèdent leur première place mondiale

Les Belgian Red Lions se sont inclinés face à l'Australie en finale de la première édition de la hockey Pro League, au Wagener Stadium d'Amsterdam (3-2). Suite à cette défaite, les champions du monde perdent également leur place de N.1 mondiaux.



Déstabilisés par la blessure d'Arthur Van Doren, les Belges ont manqué leur début de match et ont rapidement été menés 2-0. Trent Mitton (9e) et Flynn Ogilvie (14e) ont offert un bel avantage aux Kookaburras dès le premier quart temps. Blake Govers a creusé l'écart juste avant la pause sur un stroke (29e).



Les Belges ont retrouvé petit à petit leur jeu en deuxième période et ont pris le contrôle de la partie. Ils ont multiplié les penalties corners mais ils ont retrouvé leur efficacité dans cet exercice trop tardivement. Il a fallu attendre la 9e (!) tentative pour trouver la faille et relancer un peu le suspense via Loïc Luypaert (44e). Alexander Hendrickx, sur un nouveau pc, a ramené le score à 3-2 (58e) et a encore augmenté les regrets belges.



Après les Jeux Olympiques 2016, l'Euro 2017 et le Mondial 2018, les troupes de Shane McLeod étaient présents en finale d'un grand tournoi international la quatrième année consécutive. Malheureusement, les Red Lions ont trébuché sur la dernière marche pour la troisième fois.