Les Red Lions battent l'Espagne 5-2 en match de préparation

L'équipe nationale belge masculine de hockey a remporté 5-2 (mi-temps: 2-1) face à l'Espagne la deuxième d'une série de quatre rencontres amicales en six jours, mardi à Kontich, en préparation au prochain Champions Trophy qui se jouera du 23 juin au 1er juillet, à Breda aux Pays-Bas. Dimanche à Berchem-Sainte-Agathe, les Red Lions, 3e au classement mondial FIH, s'étaient déjà imposés 4-0 face à la France (FIH-18).

Contre la huitième nation mondiale, John-John Dohmen a ouvert le score dès la 11e minute sur rebond du 1er penalty corner (pc) obtenu par la Belgique, après un envoi de Tom Boon repoussé par la défense espagnole.

Amaury Keusters a doublé l'avance des hommes de Shane McLeod dans le deuxième quart-temps (19e), mais Marc Miralles relança son équipe dans la partie en transformant sur tip-in le 3e pc espagnol, quatre minutes plus tard (23e).

Au retour des vestiaires, les Belges se montrèrent plus concrets avec de nouvelles réalisations de Cédric Charlier (37e) et de Keusters (40e). Une des figures ibères les plus connues de notre championnat, l'ex-Louvaniste et Stick d'Or Pau Quemada, diminua l'écart en début de dernier quart-temps (46e), sur pc, d'un obus dans le plafond du but défendu par Vincent Vanasch, avant que Victor Wegnez ne fixe le marquoir en fin de partie (57e).

Toujours dans l'optique de sa préparation pour la 37e et dernière édition du Champions Trophy, qui laissera la place en 2019 à la Hockey Pro League, l'équipe belge rencontrera encore l'Angleterre à deux reprises, jeudi et samedi, à nouveau dans les installations du Beerschot, à Kontich.

A Breda, les Red Lions défieront l'Argentine (FIH-2), les Pays-Bas (FIH-4), le Pakistan (FIH-13), l'Inde (FIH-6) et l'Australie (FIH-1), contre laquelle ils entameront leur tournoi, le 23 juin à 18h00.

Outre le Trophy, les Red Lions ont le rendez-vous le plus important de 2018 en fin d'année en Inde, à la Coupe du monde de Bhubaneswar (28 novembre - 16 décembre)