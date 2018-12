Les Red Lions arrachent un point conte l'Inde mais restent 2e de leur groupe

La Belgique et l'Inde (FIH 5) ont partagé l'enjeu (2-2) pour le compte de la deuxième journée du groupe C à la Coupe du monde de hockey, dimanche dans le Kalinga Stadium de Bhubaneswar, en Inde. Les Red Lions (FIH 3) ont ouvert le score via Alexandre Hendrickx sur pc (8e) mais l'Inde a égalisé sur un stroke de Hermanpreet Singh (39e) avant de prendre les devants grâce à Simranjeet Singh (47e). A quatre minutes de la sirène, Simon Gougnard arrachait le partage (56e).

La Belgique est 2e avec une moins bonne différence de buts que l'Inde. Après une victoire inaugurale contre le Canada (2-1), les Lions ponctueront leur parcours en groupe en affrontant l'Afrique du Sud (FIH 15).

Le premier de chacun des quatre groupes se qualifie directement pour les quarts de finale. Les équipes classées aux 2e et 3e rangs disputent des rencontres de barrage croisées pour accéder aux quarts. La suite du tournoi se déroule par élimination directe jusqu'en finale. Le groupe de la Belgique croise avec la poule D composée des Pays-Bas (FIH 4), de Allemagne (FIH 6), la Malaisie (FIH 12) et le Pakistan (FIH 13).