Les Red Fishes sont nés

Cette semaine, les Red Lions ont amorcé une mutation en vue des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022.

Partis du constat que le nombre de médailles belges était maigre cette année, les hockeyeurs belges veulent renforcer la délégation dans quatre ans.

Vincent Vanasch, Simon Gougnard, Cédric Charlier, Tom Boon, Gauthier Boccard et John-John Dohmen étaient présents ce mardi. Loïc et Arthur Van Doren ainsi que Sébastien Dockier pourraient les rejoindre dans cette nouvelle aventure.

"Nous sommes confiants", disaient-ils en choeur. "Il n'y a que les aptitudes sur la glace que nous devons travailler. Techniquement, nous profitons de notre maîtrise du stick."

C'est en collaboration avec le club des Red Roosters de Charleroi que les médaillés d'argent de Rio en 2016 vont s'atteler à leur reconversion.

Une annonce inattendue dans le monde du hockey et de l'olympisme belge.

Les supporters belges devront aussi s'habituer à un nouveau surnom: les Red Fishes.

"C'est facile. Nous nous sommes vite rendus compte que nous étions aussi à l'aise que des poissons dans l'eau. C'était tout trouvé", précisait Gauthier Boccard.

Les regards sont désormais tournés vers l'Asie. Le Japon et Tokyo en 2020 sur gazon, la Chine et Pékin en 2022 sur la glace. Avec une seule mission, l'or au bout du chemin.