Les Pays-Bas décrochent en surclassement leur 8e couronne mondiale

Les Pays-Bas ont remporté la Coupe du monde de hockey dames en battant l'Irlande 6-0 (mi-temps: 4-0) en finale, dimanche après-midi à Londres. C'est le 8e titre mondial des Néerlandaises, N.1 au classement mondial et championnes d'Europe en titre, qui prolongent ainsi leur sacre de 2014 lors de "leur" Mondial de La Haye.

En finale pour la 12e fois en 14 éditions, les Néerlandaises n'ont pas laissé passer l'occasion d'ajouter un nouveau sacre à leur palmarès face aux modestes Irlandaises, seulement 16e mondiales et déjà toutes heureuses de s'être hissées à ce stade de la compétition pour la première fois de leur histoire. La défense irlandaise ne tint bon que quelques minutes avant de céder sur un tir de Welten (7e).

La pression des joueuse d'Alyson Annan fut plus importante dans le deuxième quart-temps, avec trois nouveaux buts à la clé, via Jonker (19e), van Male (28e pc) et Pheninckx (30e). A peine de retour des vestiaires, Keetels (32e) et van Maasakker (pc 34e) alourdirent la marque, qui n'évolua plus dans le dernier quart-temps.

Les Néerlandaises terminent leur tournoi en ayant gagné leurs six matches, avec un bilan de 35 buts marqués pour 3 encaissés.

L'Espagne (FIH-11), qui avait éliminé la Belgique (FIH-13) aux shoot-outs en barrage pour l'accès aux quarts de finale et sortie par l'Irlande en demi-finales, a pris la médaille de bronze à la suite de sa victoire 3-1 sur l'Australie (FIH-5) dans la petite finale plus tôt dans la journée.

Les Red Panthers ont terminé quant à elles à la 10e place (sur 16) de cette Coupe du monde 2018, deux rangs de mieux qu'en 2014 à La Haye, (12e sur 12).