Les Panthers arrachent le partage et le bonus en Chine

Les Red Panthers ont surmonté un début de match catastrophique pour finalement décrocher un partage en Chine (FIH 10) dans le cadre de la Pro League de hockey.



Menées 2-0 après trois minutes à l'extérieur, les Belges (FIH 13) ont fini fort avec deux buts inscrits dans le dernier quart-temps.



Xiaoxue Zhang (2e) et Meiyu Liang (3e) avaient parfaitement lancé la Chine. Emma Puvrez a réduit l'écart sur pc peu après la demi-heure (33e). Yang Peng a, à nouveau, creusé l'écart (40e) et a pensé faire la différence.



Pauline Leclef (51e) et Michelle Struijk (53e) ont permis aux Belges d'égaliser. Mieux même, elles ont empoché le point de bonus aux shoot-outs (5-4).



Après 8 rencontres, les joueuses de Niels Thijssen totalisent 15 points. Elles occupent le quatrième rang au classement provisoire. Comme toutes les équipes ne comptent pas le même nombre de matches, le ranking est établi au pourcentage de points gagnés.