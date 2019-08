Les Néerlandais assurent, les Red Lions joueront l'Allemagne en demies

Les Néerlandais ont engrangé leur troisième victoire en trois matches et ont validé leur première place dans le Groupe B de l’Euro de hockey. Sur le terrain de la Wilrijkse Plein, la 3e nation mondiale n’a pas éprouvé de difficulté pour se défaire de l’Ecosse.



Les Pays-Bas se sont imposés 6-0 et éviteront donc les Red Lions en demi-finales. Les champions du monde héritent donc de l’Allemagne, 7e au ranking FIH.



Billy Bakker (6e), Thierry Brinkman (15e) et Mink van der Weerden (23e) ont fait la différence en première mi-temps. Brinkman (37e) a réussi le doublé après la pause. Jip Janssen (58e) et Mirco Pruijser (60e) ont fixé le score final à 6-0.



Pour la première fois dans cet Euro, les Néerlandais n’ont pas encaissé, face il est vrai à l’équipe la plus faible du groupe (FIH 21).