Les infortunés Stockbroekx et Dohmen ont reçu leur médaille

Les Red Lions sont rentrés au pays ce mardi matin. A l'aéroport, ils ont été accueillis par leurs familles mais aussi par Manu Stockbroekx et John-John Dohmen. Les deux hockeyeurs ont été contraints d'abandonner l'équipe nationale durant la Coupe du Monde, pour cause de blessure ou de maladie. Ils avaient été remplacés Augustin Meurmans et Antoine Kina.

Manu Stockbroekx et John-John Dohmen ont pu récupérer leur médaille et ont enfin pu toucher le trophée tant convoité.

"Le rêve est devenu réalité", a déclaré Dohmen. "Cette équipe est magique: solidaire et unie dans l'adversité, je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue pendant que j'étais à l'hôpital."