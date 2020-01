Les Indoor Red Panthers ouvrent l'Euro par une courte défaite 3-4 contre l'Ukraine

La Belgique a entamé par une défaite 3-4 (mi-temps: 1-2) face à l'Ukraine, 4e nation mondiale, son championnat d'Europe de hockey en salle (dames) de série A, vendredi à Minsk, en Biélorussie.

Les joueuses de Maxi Garreta, qui possèdent le moins bon classement des 8 nations participantes avec leur 14e rang mondial, ont presque fait jeu égal avec les Ukrainiennes dans ce match d'ouverture du tournoi comptant pour le groupe A. Elles ont même mené au marquoir en toute fin de 1er quart-temps, sur une interception de Morgane Vouche conclue par Caroline Wagemans (10e). L'Ukraine revint au score sur son 2e pc, via Yuliia Shevchenko (11e) et prit l'avance sur une reprise en un temps de Olha Honcharenko (15e). Sur une descente d'Ophélie Duquesne, les Indoor Red Panthers égalisèrent en début de 2e période via Vanessa Blockmans (23e), mais ne purent empêcher leurs adversaires de faire le break en inscrivant deux buts dans le dernier quart par à nouveau Honcharenko (32e) et Shevchenko (35e). La réduction du score par Céline Closset sur le dernier pc belge arriva trop tard, à seulement quelques secondes du terme (40e).

Vendredi après-midi, les Belges affronteront encore la République tchèque avant de terminer la phase de poules contre les tenantes du titre et N.1 mondiales allemandes, samedi matin.

Le Groupe B se compose des Pays-Bas (FIH-2), du Belarus (FIH-3), de la Suisse (FIH-7) et de l'Autriche (FIH-9).