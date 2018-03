Les hockeyeurs, infatigables représentants de la Belgique

Le hockey est l’un des sports où les compétitions internationales sont parmi les plus nombreuses. Chaque année, les Lions et les Panthers sont largement mis à contribution pour défendre nos couleurs. De quoi ravir les supporters mais cela nécessite une bonne dose d’organisation et une préparation physique optimale.

John-John Dohmen et Jan Vertonghen partagent au moins un point commun. Dans leur sport respectif, les deux hommes sont désormais les plus expérimentés et comptent le plus de sélections sous les couleurs nationales. Mais si on s’arrête sur leurs statistiques, la différence est plutôt frappante. Si le défenseur de Tottenham affiche un très respectable 97 sélections au compteur, il est très loin du désormais ex meilleur joueur du monde, qui compte lui plus de 350 sélections ! Le joueur du Watducks devrait d’ailleurs très prochainement battre le record historique du pays, détenu par un certain Marc Coudron avec un total de 358 sélections.

Des chiffres que n’atteindront jamais la majorité des autres athlètes. Si la plupart des sports disposent aussi d’un agenda chargé, rares sont les disciplines où les joueurs sont autant mis à contribution pour leur équipe nationale.

"Un joueur des Red Lions jouera autant en club qu’en sélection. On est environ à 25 matches de championnat et autant avec la Belgique. Sans compter plusieurs matchs amicaux "non" officiels, où les coachs s’arrangent pour modifier la durée de la rencontre ou le nombre de remplaçants", explique le milieu de terrain du Watducks.

World League en trois tours, Champions Trophy, Coupe d’Europe tous les deux ans, Coupe du Monde, Jeux Olympique, l’agenda international est constamment rempli. "Même lorsque nous ne participions pas à tous les événements majeurs, on en profitait pour jouer des tournois moins importants et des rencontres amicales" explique encore le Red Lion.