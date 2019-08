John-John Dohmen - © RTBF.be

Les fondamentaux du hockey - Hockey - 16/08/2019 Vous le savez, la RTBF diffusera toutes les rencontres de nos équipes nationales à l’occasion de cet Euro. Mais peut-être découvrez-vous ce sport pour la première fois et certaines choses vous échappent elles un peu. Alors, pour mieux comprendre, tous les jours, un Red Lions ou une Red Panthers vous présentera une règle, une technique, un aspect du hockey ! Et, premier jour oblige, on débute par les fondamentaux du hockey avec le médian John-John Dohmen… Séquence préparée par Christophe Reculez !