Les dames du Watducks débutent par une victoire en EuroHockey Club Trophy

Les dames du Waterloo Ducks, championnes de Belgique en titre, ont décroché leur première victoire 2-1 face aux Biélorusses de Victorya Smolevichi à l'occasion de leur match d'ouverture de l'EuroHockey Club Trophy, soit la deuxième division européenne des clubs, vendredi midi à Rochester, en Angleterre.

Un succès obtenu non sans mal puisque les protégées de Lisa Letchford ont rapidement été menées au marquoir après un but d'Ulyana Kasabutskaya (12e) et ont ensuite buté sur le bloc défensif des Biélorusses. Elles durent attendre la fin du troisième quart-temps pour que Morgane Vouche trouve enfin l'ouverture (44e). Marie Ronquetti offrit le but de la victoire trois minutes plus tard en début de dernière période (47e).

Le Watducks devra confirmer contre les deux autres adversaires de la poule B, face aux Ukrainiennes de Sumchanka samedi et contre les Espagnoles de Club Campo de Madrid dimanche s'il veut offrir à la Belgique une place la saison prochaine en EHL, la plus haute division continentale.

La poule A est composée des Russes du Dinamo Moscomsport, des Ecossaises d'Edimbourg, des Anglaises d'Holcombe et des Irlandaises d'UCD Ladies.

Le premier de chaque groupe se qualifie pour la finale de lundi, qui débutera par les matchs de classement des autres équipes.