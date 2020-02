Le White Star relégué en division B européenne en hockey indoor

Le White Star n'a pas réussi à maintenir la Belgique dans la Champions Cup masculine de hockey en salle, dimanche à Poznan, en Pologne. Les Etoilés se sont en effet inclinés 5-7 (mi-temps: 0-2) face aux Russes du Dinamo Stroitel Ekaterinbourg dans leur deuxième et dernier match de classement pour le maintien. Un résultat qui les classe à la 7e place du tournoi, synonyme de relégation en Trophy, le second niveau continental, où les Everois, sacrés récemment champions de Belgique, seront engagés en 2021.

Surpris par le réalisme des joueurs de l'Est, demi-finalsites de la précédente édition, les Etoilés ont été menés de deux buts à la mi-temps. Un par quart-temps (Borisov 3e et Zamalutdinov 13e).

Les Bruxellois n'ont pas perdu courage après un troisième but russe sur stroke rapidement après la reprise (Skiperskiy 21e). Comme à son habitude, Philippe Simar se montra déterminant dans une belle remontée du club everois, inscrivant quatre but coup sur coup (23e pc, 27e, 29e pc et 31e) pour mener 4-3 en début de 4e quart-temps. Mais alors qu'il restait 8 minutes à jouer, les hommes de Jean-louis Ponthieu ont reculé, encaissant en 1 minute de temps un nouveau stroke de Skiperskiy (33e) et un pc d'Agafontsev (33e).

A nouveau Simar ramena l'égalité sur stroke (37e), suffisante au White pour se maintenir, mais un dernier pc russe de Nadyrshin à 2 minutes du terme (38e) modifia in extremis les données (5-6). Jouant le tout pour le tout les champions de Belgique se heurtèrent à une solide défense adverse, se faisant prendre en contre sur un dernier but de Nadyrshin (40e) qui brisa les espoirs belges. En guise de consolation, le club bruxellois repartira de Pologne avec le trophée du meilleur buteur, qui sera attribué à Simar, auteur de 20 buts en 5 matchs, un record après les 18 goals de la vedette allemande Moritz Fürste en 2019.

Le White Star avait manqué sa qualification pour le dernier carré en subissant trois défaites en phase de poules, face aux Autrichiens d'Arminen (5-1), aux Espagnols de Complutense (6-5) et devant les Allemands de Club an der Alster (10-8). Classés 4e du groupe B, les Bruxellois ont ainsi été versés dans une poule C pour le maintien, où ils ont décroché leur 1er succès samedi soir contre Partille (9-6).

Au classement final, le White termine 7e avec 8 points, juste derrière Ekaterinbourg (9 pts). Les Complutense est assuré de la 5e place, tandis que les Suédois de Partille, tenants du titre, accompagneront le club everois en Trophy, la division B continentale des clubs.

La finale mettra aux prises plus tard dans la journée Arminen à Club an der Alster, alors que le club hôte de Poznan sera opposé aux Biélorusses de Minsk pour le bronze.