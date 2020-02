Le White Star champion après son succès aux shoot-outs sur l'Amicale Anderlecht

Le White Star a prolongé son titre de champion de Belgique messieurs de hockey en salle, dimanche au Dôme de Charleroi. Les Everois ont partagé l'enjeu 6-6 avec l'Amicale Anderlecht au terme du temps réglementaire de cette finale des playoffs, mais l'ont ensuite emporté 2-0 aux shoot-outs. Le White Star, vainqueur samedi en demi-finales du Waterloo Ducks, également aux shoot-outs (3-1), s'est envolé dans le 1er quart-temps grâce à Philippe Simar et Andrin Rickli. Le premier sur une reprise de volée (1-0, 7e) et le Suisse sur un contre rapide après un raté des Anderlechtois sur leur 1er pc (2-0, 8e). Dans le 2e quart, Brian Van Bogaert (3-0, 11e) et Simar (4-1, 15e) accentuaient l'écart, à chaque fois rapidement diminué par le capitaine de l'Amicale Olivier Antoine (3-1, 13e) et sur pc via Juane Garetta (4-2, 17e). Le capitaine des Indoor Red Lions et des Anderlechtois relançait son équipe dans la partie après la pause sur leur 6e pc (4-3, 22e), mais de nouveau Simar ramenait l'écart à deux buts peu après (5-3, 27e).

En début de dernière période, Hugo Genestet (5-4, 31e) et Juane Garetta sur pc faisaient monter le suspense en égalisant (5-5, 34e). La balle fusait d'un camp à l'autre. On pensait que le pc transformé par Simar pour son quadruplé de la journée à 3 minutes du terme (6-5, 37e) allait suffire pour la victoire, mais sur son dernier pc Garetta, à nouveau lui, renvoyait les deux équipes aux shoot-outs (6-6, 40e), comme lors de la finale dames remportés par le Waterloo Ducks. Les Everois manquaient leur premier essai, comme les Anderlechtois, mais De Geyter et Arnaud Dijkmans ne tremblaient pas pour assurer leur 2e titre consécutif (2-0). Il s'agit du 15e sacre national de l'équipe masculine des Etoilés, le 5e depuis qu'ils sont installés à Evere après 2000, 2005, 2006 et 2019. Le White Star aura la responsabilité de maintenir la Belgique au plus haut niveau de la Coupe d'Europe des clubs, la 'Champion Cup' dans une semaine à Poznan, en Pologne.