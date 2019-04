Le Watducks proche de l'exploit mais éliminé aux portes de demi-finales

Deux surprises sont venues émailler dimanche les quarts de finale retour de l'Audi Hockey League. Malgré leur avantage créé à l'aller, La Gantoise et le Racing se sont en effet faits éliminer à domicile, tandis que le Waterloo Ducks a manqué de peu de réussir sa remontée face au Dragons.



Le dernier carré des playoffs du championnat messieurs de Belgique verra donc l'Herakles accueillir le Beerschot et le Dragons recevoir le Léopold pour des demi-finales aller le mercredi 1er mai. Les manches retour se dérouleront quatre jours plus tard le dimanche 5 mai.



Battus 4-1 il y a quinze jours à Brasschaat, les "Canards", tout récent champion d'Europe, ont été très proches de réussir leur pari de 'remontada', mais on finalement échoué d'un but. Pangrazio et Van Oost (pc) donnaient l'avance aux hommes de Xavier Degrève en première mi-temps, mais Raes venait tempérer les ardeurs waterlootoises juste avant le repos (2-1). Boccard redonnait espoir sur pc, Denayer lui répondant sur la même phase dans le 3e quart-temps. Le but de Wilbers animait les esprits en fin de partie, mais le score ne changeait plus, voyant le leader du championnat régulier éliminé avant les demi-finales.



Le Dragons, champion en titre, sera opposé dans la première demie au Léopold, qui malgré sa défaite 4-3 dimanche à l'Orée s'est assuré de sa place en play-offs grâce à son net succès 5-1 à l'aller. L'autre duel pour une place en finale donner lieu à un derby anversois entre l'Herakles et le Beerschot. L'Herakles, défait 0-2 par le Racing mi-avril dans ses installations de Lierre, a réussi à renverser la vapeur en s'imposant 1-3 au Fort Jaco, grâce notamment à deux buts du Red Lion De Kerpel. Les Hérakléens ont ensuite validé leur ticket pour les demies en remportant sur le même score de 3-1 les shoot-outs devant départager les deux équipes.



Petite surprise également à Gand, où les hommes de Pascal Kina ont été battus par les Ours du Beerschot. Victorieuse 1-2 à Kontich, La Gantoise a en effet perdu 0-2 dimanche, sur des buts de Duvekot et Bull (pc).



Les championnes en titre sorties



Les dames du Waterloo Ducks, championnes de Belgique en titre, n'ont pas réussi à se hisser en demi-finales. Battues 1-0 dans leur quart de finale aller au Racing de Bruxelles, les Waterlootoises ont remporté la manche retour d'un but d'écart (3-2), mais se sont ensuite inclinées 2-4 aux shoot-outs face à Jill Boon et ses équipières. Les Uccloises seront opposées dans la première demi-finale au Braxgata. Les Boomoises sont toutefois passées par la petite porte face au Victory, s'inclinant 0-1 à domicile après avoir remporté la manche aller par 2-4. Les vice-championnes en titre se hissent ainsi en demies avec un seul petit but d'écart.



L'autre duel du dernier carré mettra aux prises Leuven et l'Antwerp. Vainqueur 1-2 à l'aller au Dragons, Leuven a confirmé sa supériorité dimanche en éliminant les Anversoises 2-0 à Heverlee. Quant à La Gantoise, auteure d'un nul 1-1 à l'Antwerp il y a quinze jours, elle n'a pu prendre le meilleur sur les joueuses de Sofie Gierts qui ont réussi à arracher un nouveau partage 3-3 grâce à un but de Laurine Delforge dans le dernier quart-temps. Aux shoot-outs, Alix Gerniers et ses équipières sont restées stériles, s'inclinant 0-3 devant les Anversoises.