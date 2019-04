Le Watducks bat Surbiton aux shoot-outs et rejoint le Dragons en 1/4 de l'Euro League

Qualifié aux shoot-outs face aux Anglais de Surbiton, le Waterloo Ducks a rejoint le Dragons en quarts de finale de l'Euro Hockey League (EHL), mercredi à Eindhoven, aux Pays-Bas. Deuxième des trois clubs belges à rentrer en lice dans la compétition majeure des clubs européens, les Waterlootois se sont en effet imposés 4-2 au terme du périlleux exercice des shoot-outs face aux anciens champions d'Angleterre après que la partie se soit terminée sur un partage 1-1 au terme du temps réglementaire. Dragons et Watducks seront ainsi opposés samedi, assurant ainsi la présence d'un club belge dans le dernier carré dimanche.

Retrouvant l'EHL après quatre ans d'absence, le Watducks s'octroya les premières occasions, avec notamment un 1er pc tiré hors cadre par Gauthier Boccard, mais l'ouverture du score vint du camp adverse dans le deuxième quart-temps. Le club anglais ouvrit la marque par David Goodfield, à la reprise d'un centre suite à un débordement sur son aile droite (23e). L'égalisation intervint trois minutes plus tard, Renaud Pangrazio récupérant une perte de balle dans la défense de Surbiton pour adresser dans la foulée un tir de revers laissant pantois le gardien adverse (26e).

Les joueurs de Xavier De Grève, sous la commande surtout de Simon Gougnard, ont bien tenté de prendre l'avance en deuxième mi-temps, mais chacune de leurs tentatives, dont deux pc dans le troisième quart, n'ont rien donné, laissant la décision se faire aux shoot-outs.

Menant 3-2 après des essais convertis de Boccard, van Stratum et Dohmen, Romain Penelle offrit la qualification à son club de cœur en prenant à son compte victorieusement le 5e duel à un contre un face au gardien anglais Harry Gibson.

Plus tôt dans la journée, le Dragons avait éliminé les Irlandais de Three Rock Rovers par 4 buts à 2. Les Anversois joueront samedi en quarts de finale face auw Waterlootois pour une place dans le Finale Four de la compétition.

Dernier club belge engagé, le Léopold trouvera lui jeudi (15h00) sur sa route le vice-champion d'Espagne du Polo de Barcelone, avant d'éventuellement rencontrer le vainqueur du duel entre les Français de Saint-Germain et les Espagnols d'Egara en quarts samedi.