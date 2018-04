Le Red Lions Victor Wegnez (Dragons) signe pour deux ans au Racing de Bruxelles

Le Racing de Bruxelles a annoncé jeudi l'arrivée dans ses rangs la saison prochaine de l'international belge Victor Wegnez. Le milieu de terrain des Red Lions a signé pour deux ans avec le club de hockey ucclois et quittera ainsi le Dragons après seulement un an passé au service des champions de Belgique en titre.

Wegnez, 22 ans, avait quitté son club d'origine du Daring à l'aube de l'été 2017, pour rejoindre à Brasschaat ses coéquipiers de l'équipe nationale Arthur et Loïc Van Doren, Felix Denayer, Florent Van Aubel et Alexander Hendrickx. A l'approche de la Coupe du monde de décembre 2018 et de la prochaine grosse échéance des JO de Tokyo, le nominé au titre de meilleur espoir mondial de 2017 a voulu réduire ses déplacements et se rapprocher d'un club de la région bruxelloise.

Au Racing, actuellement dirigé par Xavier Reckinger et Alexandre de Chaffoy, le Molenbeekois sera entouré des Red Lions Tom Boon, Cédric Charlier et Augustin Meurmans, ainsi que de leur ancien capitaine Jérôme Truyens, retraité de l'équipe nationale au lendemain des Jeux de Rio.