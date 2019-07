Le Red Lion Cédric Charlier quitte le Racing et signe au Dragons

L'attaquant des Red Lions Cédric Charlier portera les couleurs du Dragons la saison prochaine. Le Bruxellois de 31 ans, quitte le Racing après dix années passées au Vivier d'Oie pour rejoindre le club de Brasschaat avec qui il a signé un contrat de deux ans, plus une saison en option, a confirmé le triple olympien (Pékin, Londres et Rio) samedi à Belga.

Buteur à trois reprises lors de la dernière Coupe du monde remportée en décembre dernier à Bhubaneswar (Inde), Charlier, 302 sélections et médaillé d'argent aux JO de Rio, jouera désormais avec ses équipiers de l'équipe nationale Felix Denayer, Florent Van Aubel et Manu Stockbroekx au sein du multiple champion de Belgique (11 titres). Quatrième de la dernière Ausi Hockey League et donc non qualifié pour l'Euro Hockey League (EHL), le Dragons fera pour la première fois depuis 8 ans l'impasse sur la plus importante compétition continentale des clubs. Le club anversois devra également se trouver un nouveau T1, après la démission de Jean Willems, qui est resté 6 ans à Brasschaat avec 4 titres consécutifs à la clé et deux médailles de bronze en EHL.