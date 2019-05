Le Racing et l'Antwerp se disputeront le titre chez les dames

La finale dames du championnat de Belgique de hockey sur gazon opposera en deux manches le Racing de Bruxelles à l'Antwerp, samedi et dimanche prochains dans les installations de l'Herakles, à Lierre.

En demi-finales, les Uccloises du Racing, bien que battues 2-1 au Braxgata, ont éliminé les Anversoises et leurs huit internationales grâce à leur succès 4-1 à l'aller au Fort Jaco. Au but de Barbara Nelen en début de partie, Jill Boon a répondu en début de deuxième mi-temps pour égaliser à 1-1 et obliger les Boomoises à inscrire quatre buts pour se qualifier en finale. Sans gardienne durant les vingt dernière minutes, le Braxgata est parti à l'assaut de la cage bruxelloise, très bien défendue par la Britannique Emma Buckley, mais n'a pas réussi à marquer plus qu'un goal, via Aline Fobe sur pc.

A Heverlee, le club local de Louvain n'a pu confirmer son succès de mercredi 1-2 à l'Antwerp, s'inclinant dimanche sur le même score face aux finalistes de la saison dernière. La séance de shoot-outs qui en suivit a vu l'Antwerp émerger 3-4 à la mort subite face aux Universitaires, la gardienne anversoise Elodie Picard déjouant le huitième essai louvaniste.

En finale, le Racing, qui a réussi l'exploit d'arriver à ce stade alors qu'il vient d'être promu en Division Honneur en début de saison, tentera de décrocher le septième titre de son histoire, après six sacres obtenus avant 1949. L'Antwerp, battu l'an dernier en finale par le Waterloo Ducks et dont le dernier titre date de 2015, voudra lui accrocher une 19e couronne. Le club de Sint-Job-in-'t-Goor avait réussi une passe de 12 trophées nationaux consécutifs entre 1953 et 1965.

Les deux manches dames sont programmées samedi 11 et dimanche 12 mai à partir de 16h00, dans les installations de l'Herakles, à Lierre, et se dérouleront les deux jours après les matchs des messieurs (13h30).