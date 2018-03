Le Racing dispose largement de Kazan et rejoint les quarts de l'EHL

La Racing n’a pas tremblé ce vendredi soir face aux Russes du Dinamo Kazan (9-0) lors des 1/8èmes de finale de l’Euro Hockey League. Les Bruxellois rejoignent l’Herakles en quarts de finale de la compétition.

Les Rats ont pris les commandes de la rencontre dès le premier quart temps. Après un petit round d’observation, les Ucclois ont accéléré le tempo et trouvé la faille à deux reprises coup sur coup. Sur deux réalisations de plein jeu (un but de plein jeu vaut deux points depuis cette année), Tom Boon (2-0, 14') et Jérôme Truyens (4-0, 15') ont donné quatre points d’avance au Racing.

Et le festival offensif belge n’était pas terminé. Conor Harte s’est distingué sur pc (5-0, 22') tandis que Tommy Willems s’est illustré avec un puissant tir en revers (7-0, 25').

Guillermo Garcia a finalement inscrit le cinquième but de la partie et fixé le score à 9-0 (47’) !

Premier de son groupe lors de la phase de poules, le Racing affrontera dimanche les Néerlandais de Kampong qui ont battu les tenants du titre, les Allemands de Rot Weiss Köln (1-0).

Plus tôt dans l’après-midi, l’Herakles s’est imposé, pour le premier match de son histoire sur la scène européenne, face aux Espagnols de l’Atletic Terrassa (4-2).