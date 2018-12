Le président de la Fédération de Hockey se la joue à la Nainggolan

Il l'avait promis il y a deux ans en cas de titre lors des jeux Olympiques. Mais malheureusement les Red Lions s'étaient inclinés face à l'Argentine pour la médaille d'or. Cette fois-ci, les Belges se sont imposés en finale de la Coupe du Monde, décrochant leur premier titre majeur et Marc Coudron, le président de la Fédération belge de Hockey, a obtenu une nouvelle occasion de tenir sa promesse...

La teneur de celle-ci? Pour célébrer le titre des Red Lions, le numéro 1 de la Fédération s'est permis une nouvelle coupe de cheveu "à la Nainggolan", avec une crête au milieu du crâne.

Si au Brésil il l'avait annoncé haut et fort, ici il a surpris les fans et les joueurs de hockey en préparant en secret son coup. Non présent en Inde pour la finale, Marc Coudron était à Londres. Il a pris une tondeuse dans sa valise pour se rendre en Angleterre et pouvoir tenir sa promesse. Il nous a fait parvenir la photo. Le résultat est plutôt... surprenant.