Le Léopold sacré champion en battant le Beerschot 4-3

Le Léopold a décroché le 28e titre de son histoire, le premier depuis 14 ans, en battant le Beerschot 4-3 (mi-temps: 1-1) lors de la manche retour des play-offs de l'Audi Hockey League, dimanche dans les installations de l'Herakles, à Lierre. La manche aller s'était soldée samedi par un partage 2-2 entre les clubs bruxellois et anversois.

Les hommes de Robin Geens sont revenus au score à deux reprises, avant de prendre l'avance en deuxième mi-temps. Thomas Carson avait ouvert le score pour les Ours anversois, avant qu'Arthur Verdussen n'égalise peu avant la mi-temps. Stanny Verhoeven, contre le cours du jeu, relançait les espoirs du Bee dans le 3e quart-temps, mais Kane Russel, sur pc, Lewis Eaton et à nouveau Russel sur stroke offraient une avance de deux buts aux Bruxellois. Un dernier but de Carson sur l'unique pc anversois en fin de partie ne modifiait plus la donne.

Le club de l'avenue Dupuich, avec 28 sacres, reste toujours détenteur du plus grand nombre de titres depuis la création du championnat en 1919. Le Beerschot est toujours à la quête de son 7e titre, le dernier datant de 1944.