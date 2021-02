Le hockey belge bientôt doté d'un centre d'excellence à Anvers

Les équipes nationales belges de hockey disposeront bientôt d’un "centre d’excellence" à la Wilrijkse Plein, à Anvers. La construction doit se ponctuer en mai prochain, a annoncé mercredi l’ARBH, la fédération belge de hockey.

Ce bâtiment doit devenir "la base d’opérations des Red Panthers et des Red Lions dans leurs préparations pour les grands tournois de hockey".

Cette nouvelle "maison" des deux équipes premières comprendra quatre étages. Le centre sera doté d’un fitness intérieur et extérieur, d’un vestiaire propre à chaque équipe, de salles de kiné, d’un espace de détente, d’une salle à manger, d’une grande salle de réunion et d’une zone de repos-étude.

Outre les Red Lions, champions du monde et N.1 mondiaux, et les Red Panthers (FIH 12), les équipes d’âge pourront également profiter des installations pendant leurs entraînements et stages.

Ce projet, lancé par la Vlaamse Hockey Liga (VHL) et soutenu par Sport Vlaanderen, est estimé à une valeur d’environ trois millions d’euros. Les travaux doivent théoriquement se terminer dans le courant du mois de mai.

"Nos équipes nationales disposeront d’un fantastique centre d’entraînement. En un seul et même endroit, ils auront toutes les installations nécessaires pour se maintenir dans le top mondial. Les différents espaces ont été conçus en concertation avec les athlètes, afin de répondre à tous nos besoins, tant en termes sportifs que de confort pour nos joueurs et joueuses", a déclaré Adam Commens, directeur High Perfomance de l’ARBH.