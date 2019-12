Le Final 8 de l'EHL, avec le Léopold, organisé au Wagener Stadion d'Amstelveen

Le Final 8, la phase finale de l'Euro Hockey League (EHL), sera organisé au Wagener Stadion d'Amstelveen, du 9 au 13 avril prochain, a indiqué mardi la fédération européenne (EHF). Pour la première fois dans l'histoire de l'EHL, la compétition féminine se tiendra côte à côte avec celle des messieurs, dans laquelle seul le Léopold défendra les couleurs de la Belgique.

Le Léopold, automatiquement qualifié suite à son titre de champion de Belgique, tentera dans la banlieue d'Amsterdam de succéder au Waterloo Ducks, auteur en 2019 du tout premier sacre d'un club belge dans l'histoire de la compétition. Le Beerschot et l'Herakles, respectivement 2e et 3e du défunt championnat national, ont été éliminés au 1er tour, début octobre à Barcelone.

Les équipiers de Tom Boon joueront leur quart de finale le jeudi 9 avril (14h45) contre les Néerlandais de Kampong, lauréat en 2016 et finaliste en 2018, qui a éliminé au tour précédent l'Herakles par 6-0. Suivant son résultat, le club ucclois, entraîné par Robin Geens, jouera samedi 11 avril soit pour une place située entre le top 5 et 7, soit en demi-finales contre le vainqueur du duel entre les champions des Pays-Bas de Bloemendaal et le club anglais de Surbiton. Bloemendaal est l'actuelle équipe du Red Lion Arthur Van Doren, meilleur joueur mondial de 2018 et nommé pour sa succession en 2019, ainsi que de son entraîneur néerlandais Michel van den Heuvel, assistant-coach auprès des champions du monde et d'Europe en titre.

Les finales dames (14h00) et messieurs (16h15) auront lieu le lundi de Pâques 13 avril.